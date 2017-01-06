Оби Микел перебрался в Китай

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае. Как сообщает пресс-служба "Тяньцзина", 29-летний нигериец, который в течение последних 11 лет выступает за "синих", присоединился к китайскому клубу. текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе "синих". Ранее СМИ писали, что хавбеку был предложен трехлетний контракт с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул "Челси" и присоединился к китайскому клубу "Шанхай Шанган".