08:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

Оби Микел перебрался в Китай

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Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае. Как сообщает пресс-служба "Тяньцзина", 29-летний нигериец, который в течение последних 11 лет выступает за "синих", присоединился к китайскому клубу.  текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе "синих". Ранее СМИ писали, что хавбеку был предложен трехлетний контракт с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул "Челси" и присоединился к китайскому клубу "Шанхай Шанган".

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Материалы REN-TV

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