15:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

Обертан ведет переговоры с "Уиганом"

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Полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан близок к переходу в "Уиган", утверждает France Football. Сделка должна быть официально оформлена к концу этого дня. Ранее появилась информация, что российский клуб готов бесплатно отпустить 27-летнего француза, если тот найдет себе новую команду. В этом сезоне хавбек за махачкалинцев сыграл в 9 матчах и забил 1 гол.

Обертан подписал с "Анжи" двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и махачкалинцы объявили, что готовы расстаться с лидерами команды.

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