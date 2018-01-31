14:30 | Футбол — Трансферы

Обамеянг - самая дорогая покупка в истории "Арсенала", Аршавин - 12-й

Новичок лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ. Фото www.arsenal.com
Новичок лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ. Фото www.arsenal.com
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Трансфер габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмунской "Боруссии" в "Арсенал" стал самой дорогой покупкой в истории лондонского клуба, сообщает пресс-служба "канониров". Точная сумма не называется, но по некоторым данным она составляет 63 миллиона евро. Предыдущий рекорд был установлен летом 2017 года, когда у "Лиона" был куплен нападающий Александр Ляказетт​ за 53 миллиона евро. Трансфер Андрея Аршавина (16,5 миллионов зимой 2009 года) замыкает топ-12 приобретений "Арсенала".

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Материалы других СМИ
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баламошка

Да уж куда Шавке до негра.

15:14