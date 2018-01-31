Обамеянг проходит медобследование для "Арсенала"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время перейдет в "Арсенал". 28-летний игрок уже проходит медобследование для лондонцев.

Ранее сообщалось, что "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке форварда за 63 миллиона евро. Отметим, что период дозаявок в Англии закрывается 31 января в 23.00 по местному времени.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделал три результативные передачи.