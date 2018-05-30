"Ньюкасл" подписал полноценный контракт с вратарем Дубравкой

"Ньюкасл" подписал контракт с вратарем "Спарты" Мартином Дубравкой. 29-летний словак выступал за "сорок" на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

- Мы рады подписать Мартина на постоянной основе, - приводит слова главного тренера Рафаэля Бенитеса официальный сайт "Ньюкасла". – Он продемонстрировал фантастическое отношение к своему делу. Я был впечатлен его игрой, поэтому счастлив, что клуб заключил с ним контракт.

В минувшем сезоне Дубравка провел 18 игр в составе "Ньюкасла", пропустив 16 голов.