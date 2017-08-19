Ньянг требует от "Милана" бонусы за переход в "Спартак"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг все еще может перейти в "Спартак", если уладит свои разногласия с руководством итальянского клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Француз требует от россонери бонусы за трансфер. Часть средств от продажи ему обещали предыдущие менеджеры клуба. Нынешнее руководство отказывается выплачивать необходимую сумму, так как договоренность была устной.

Ранее "СЭ" сообщал, что Ньянг после прохождения медосмотра подпишет контракт с чемпионами России на три года с возможностью продления еще на один сезон. "Спартак" готов заплатить за игрока 18 миллионов евро. Зарплата легионера должна составить 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //

"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга