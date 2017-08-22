Ньянг пока не принял предложение "Спартака"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг пока не принял решение по поводу возможного трансфера в "Спартак", сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла. Ранее сообщалось, что форвард должен дать свой ответ до полуночи, а в Милане проходила встреча всех сторон.

"Спартак" в случае согласия Ньянга заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро. Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.

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"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга