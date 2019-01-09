Новичок "Реала" Диас в детстве был за "Барселону". Видео

Новичок "Реала" Брахим Диас в 2011 году признался, что болеет за "Барселону". Телешоу El Chiringuito опубликовало соответствующий ролик. Корреспондент спросил у юного футболиста, какая из команд ему нравится. Диас ответил: "Барселона" и Месси".
Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2025 года.
🚨DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡LO MÁS VIRAL! pic.twitter.com/ufvXY48LOO– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 января 2019 г.
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