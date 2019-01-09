Новичок "Реала" Диас в детстве был за "Барселону". Видео

Новичок "Реала" Брахим Диас в 2011 году признался, что болеет за "Барселону". Телешоу El Chiringuito опубликовало соответствующий ролик. Корреспондент спросил у юного футболиста, какая из команд ему нравится. Диас ответил: "Барселона" и Месси".

Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2025 года.