"Норвич" усилился защитником "Аякса"

Защитник "Аякса" Митчелл Дейкс продолжит карьеру в "Норвиче", сообщает пресс-служба британской команды. "Канарейки" арендовали 23-летнего футболиста до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

– Я голоден до игр, – сказал в эфире Norwich City TV Дейкс. – Моя первая цель – выйти с "Норвичем" в премьер-лигу. Я рад перейти в такую замечательную команду и очень хочу добиться поставленной задачи.

Дейкс потерял место в составе "Аякса" с приходом Питера Боса на пост главного тренера. В нынешнем сезоне на его счету лишь 15 матчей за амстердамцев во всех турнирах.