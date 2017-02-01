00:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Норвич" усилился защитником "Аякса"

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Защитник "Аякса" Митчелл Дейкс продолжит карьеру в "Норвиче", сообщает пресс-служба британской команды. "Канарейки" арендовали 23-летнего футболиста до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

– Я голоден до игр, – сказал в эфире Norwich City TV Дейкс. – Моя первая цель – выйти с "Норвичем" в премьер-лигу. Я рад перейти в такую замечательную команду и очень хочу добиться поставленной задачи.

Дейкс потерял место в составе "Аякса" с приходом Питера Боса на пост главного тренера. В нынешнем сезоне на его счету лишь 15 матчей за амстердамцев во всех турнирах.

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