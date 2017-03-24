14:20 | ФУТБОЛ — Трансферы

Николас Ломбертс: "Теперь я могу красиво попрощаться с "Зенитом"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс заявил, что принял решение вернуться в Бельгию после совещания с семьей. Также футболист отметил, что "Остенде" – амбициозный клуб.

– Я рад, что переговоры закончились, – цитирует сайт "Остенде" Ломбертса. – Теперь я знаю, что ждет меня в будущем и могу красиво попрощаться с "Зенитом". Моей дочери сейчас шесть месяцев и вместе с женой мы решили, что пришло время вернуться в Бельгию. Кроме того, "Остенде" – амбициозная команда. И мне хочется помочь клубу в достижении своих целей.

Также пресс-служба "Остенде" подтвердила, что  контракт с 32-летний футболистом рассчитан до 2020 года и вступит в силу будущим летом. Напомним, что ранее в бельгийских СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера Ломбертса составит 1,5 миллиона евро.

Николас Ломбертс: "Доиграю сезон в "Зените", потом уеду в "Остенде" 

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Материалы REN-TV

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