Никола Катич: "Когда услышал, что Джеррард хочет видеть меня в команде, готов был бежать в Шотландию"

Защитник Никола Катич, который сегодня перешел из "Славен Белупо" в "Рейнджерс", признался, что для него честь выступать за этот клуб, а также работать под руководством главного тренера команды Стивена Джеррарда. Ранее сообщалось, что 21-летний хорват может стать игроком "Спартака", однако он выбрал шотландскую команду.

- Для меня большая честь оказаться в этом клубе, который является одним из самых больших в Европе и мире. Для меня это большой шаг вперед, - приводит официальный сайт "Рейнджерс" слова Катича. - Когда услышал, что Стивен Джеррард хочет видеть меня в своей команде, сказал своему агенту, что готов бежать в Шотландию! Стивен – футбольная легенда. Рад оказаться в его команде. Шотландская лига сильна. У меня появилась возможность выступать перед глазами 50 тысяч болельщиков в каждом домашнем матче. Это чудесно.

Катич выступал за "Славен Белупо" с 2016 года. В завершившемся клубном сезоне он провел 36 матчей и забил один гол.