Неймар: "Роналду - гений. Он изменит итальянский футбол"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что поддерживает переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус". Бразилец также сказал, что португальский форвард вернет итальянскому чемпионату былую привлекательность.

- Переход Роналду в "Ювентус" изменит итальянский футбол, - цитирует Неймара портал Goal. - Это снова будет тот чемпионат, который я видел в детстве. Криштиану - отличный игрок, гений и легенда футбола, поэтому мы должны уважать его решение.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.