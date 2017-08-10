Неймар посоветовал Луану не переходить в "Спартак"

Форвард "ПСЖ" Неймар посоветовал нападающему "Гремиу" Луану отказаться от предложения "Спартака", сообщает Rádio Gaгuha. Самый дорогой футболист мира порекомендовал своему другу подыскать более сильный клуб. Такой же совет Луану дал Габриэл Жезус, который выступает за "Манчестер Сити". Игроки хорошо знакомы по выступлениям за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал". По информации бразильских СМИ, скауты из Англии просматривают Луана во время матча Кубка Либертадорес против "Годой Крус".
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Спартак (футбол)
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гремиу ПА
- Годой Крус
- Луан
- Габриэл Жезус
forform
igogohruhru, ну Неймар хоть в ЛЧ каждый год играет. а мячики золотые ему еще пару лет не видать. пока Роналду с Месси не сдадут
04:21
forform
FINIX, еще через 15 лет? он столько не проиграет...
04:19
igogohruhru
Говорят Неймар тоже в свое время отказался идти в Спартак. И что с ним теперь теперь? Ни одного золотого мяча. А теперь даже из Барселоны выгнали!
04:00
FINIX
Можно перейти в условно более сильный Ливер... И никогда не стать чемпионом Англии, не говоря уже о ЛЧ. В Спартаке можно хотя бы титул взять.
03:07
баламошка
Баламошка советует Неймару перейти в Котай.
02:59
баламошка
Каталонско-парижское симулянтишко, прикрой свою пасть!)
02:56