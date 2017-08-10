Неймар посоветовал Луану не переходить в "Спартак"

Форвард "ПСЖ" Неймар посоветовал нападающему "Гремиу" Луану отказаться от предложения "Спартака", сообщает Rádio Gaгuha. Самый дорогой футболист мира порекомендовал своему другу подыскать более сильный клуб. Такой же совет Луану дал Габриэл Жезус, который выступает за "Манчестер Сити". Игроки хорошо знакомы по выступлениям за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал". По информации бразильских СМИ, скауты из Англии просматривают Луана во время матча Кубка Либертадорес против "Годой Крус".