Неймар посоветовал Коутинью не переходить в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар сказал полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутинью о том, что ему не стоит переходить в каталонский клуб, сообщает Estadao. Форвард "ПСЖ" посоветовал своему партнеру по сборной Бразилии оставаться в английском клубе.

Ранее рач сборной Бразилии Мишель Симони рассказал о том, что Коутинью готов сыграть за национальную команду. По его словам, бразилец здоров, но испытывает стресс в связи с тем, что игрок хочет перейти в "Барселону".