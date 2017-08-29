Неймар посоветовал Коутинью не переходить в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар сказал полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутинью о том, что ему не стоит переходить в каталонский клуб, сообщает Estadao. Форвард "ПСЖ" посоветовал своему партнеру по сборной Бразилии оставаться в английском клубе.
Ранее рач сборной Бразилии Мишель Симони рассказал о том, что Коутинью готов сыграть за национальную команду. По его словам, бразилец здоров, но испытывает стресс в связи с тем, что игрок хочет перейти в "Барселону".
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
Roov
Спартак и Барселона встали в один ряд. В оба этих клуба Неймар не советует переходить своим бразильским коллегам. Казалось бы, какое ему дело?
10:17
gruzovik62
Откуда все знают, что кому - то говорил яНеймар??? И если это так, то он идиот!
10:16