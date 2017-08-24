Неймар обманул руководство "Барселоны", сказав в частной беседе, что не покинет клуб

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу знал о том, что Неймар не останется в каталонском клубе. По его словам, во время одной из встреч, которая прошла в Нью-Йорке 22 июля, он обсуждал будущее бразильца. Футболист уверял Бартомеу, что не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны "ПСЖ".

- Он не смотрел мне в глаза, - цитирует Sport Бартомеу. – Это заставило меня понять, что он больше озабочен вопросом ухода из клуба, чем сохранением места в нем.

Этим летом Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что футболист подаст в суд на бывший клуб в ответ на иск "Барселоны".