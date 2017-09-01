Неймар: "Коутинью переполняет грусть"

Нападающий "ПСЖ" Неймар после матча сборной Бразилии против Эквадора (2:0) сказал, что рад за партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, который отметился голом. По его словам, игрок "Ливерпуля" сейчас грустит в связи с тем, что руководство "красных" не отпустило футболиста в "Барселону".

- Я рад, что Коутинью забил, - цитирует Football Espana Неймара. – Его сейчас переполняет грусть. Он помог нам победить сегодня. Коутинью – классный игрок, а это важно для нас.

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