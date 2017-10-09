Неймар хочет видеть в "ПСЖ" Коутинью

"ПСЖ" приступил к переговорам по трансферу с представителями полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, сообщает Sport.es. Французы еще летом пытались приобрести бразильца, однако получили отказ.

Отмечается, что в приглашении Коутинью заинтересован форвард парижан Неймар. Изначально бразилец звал Коутинью в "Барселону", а после перехода в "ПСЖ" неоднократно присылал ему сообщения, пытаясь убедить его перейти к нему в команду.

Напомним, что летом "Барселона" предлагала за Коутинью порядка 160 миллионов евро, однако переговоры не увенчались успехом.