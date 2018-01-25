Неймар готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"?

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет перейти в "Реал". Как сообщает AS, бразилец готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Королевский клуб", так как он разочаровался в чемпионате Франции.

В Париже 25-летний бразилец зарабатывает 38 миллионов евро за сезон. По этому показателю он уступает лишь форварду "Барселоны" Лионелю Месси, который получает порядка 50 миллионов.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.

Станет ли Неймар новым Фигу? "Реал" готов потратить на бразильца 400 миллионов евро