08:22 | Футбол — Трансферы

Неймар готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"?

НЕЙМАР. Фото AFP
НЕЙМАР. Фото AFP
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Нападающий  "ПСЖ" Неймар хочет перейти в "Реал". Как сообщает AS, бразилец готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Королевский клуб", так как он разочаровался в чемпионате Франции.

В Париже 25-летний бразилец зарабатывает 38 миллионов евро за сезон. По этому показателю он уступает лишь форварду "Барселоны" Лионелю Месси, который получает порядка 50 миллионов. 

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.

Станет ли Неймар новым Фигу? "Реал" готов потратить на бразильца 400 миллионов евро

 
 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Вряд ли только его папа готов на такое.

09:24

oleg.bob

Капризуля!

08:58