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Невеста Мораты начала поиски дома в Лондоне

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Элис Кампелло, невеста нападающего "Реала" Альваро Мораты, приступила к поиску дома в Лондоне, информирует Marca. Британские СМИ высказали предположение о том, что это связано с вероятным переходом форварда в "Челси" предстоящим летом.

Минувшим летом испанец был близок к переходу в английский клуб, но "Реал" решил выкупить своего воспитанника у "Ювентуса" и сохранить его в команде. Тем не менее, в текущем сезоне 24-летний футболист получает минимальную игровую практику при Зинедине Зидане, с чем ранее Мората выражал несогласие.

 

Eres una hermana increible, una amiga espectacular y una gran confidente! Te quiero mucho!!❤️

Публикация от Álvaro Morata (@alvaromorata) Фев 28 2017 в 8:24 PST

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