Невеста Мораты начала поиски дома в Лондоне

Элис Кампелло, невеста нападающего "Реала" Альваро Мораты, приступила к поиску дома в Лондоне, информирует Marca. Британские СМИ высказали предположение о том, что это связано с вероятным переходом форварда в "Челси" предстоящим летом.

Минувшим летом испанец был близок к переходу в английский клуб, но "Реал" решил выкупить своего воспитанника у "Ювентуса" и сохранить его в команде. Тем не менее, в текущем сезоне 24-летний футболист получает минимальную игровую практику при Зинедине Зидане, с чем ранее Мората выражал несогласие.