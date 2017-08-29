Нету прилетел в Стамбул на переговоры с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прибыл в Стамбул на переговоры с "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого клуба. Самолет португальца приземлился в аэропорту в 0.45 по местному времени. Там его встретили представители "Фенербахче" и болельщики.

- Ранее мы провели переговоры, а сейчас, наконец-то, у меня появился шанс сюда прилететь, - отметил Нету. - Теперь я могу ближе познакомиться с клубом и городом. Жулиану поможет мне в этом. Бруну Алвеш и Раул Мейрелеш рассказывали прекрасные вещи о "Фенербахче". Надеюсь, у меня будет прекрасное приключение с этой командой.

Ранее сообщалось, что Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. 29-летний футболист будет получать два миллиона евро. Петербургский клуб за аренду получит один миллион.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.