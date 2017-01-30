16:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

Не прошедший просмотр в ЦСКА Джафар присоединился к "Актобе"

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Форвард Абдулла Джафар прибыл в расположение "Актобе", сообщает официальный сайт клуба из Казахстана. 18-летний футболист ранее проходил просмотр на тренировочном сборе ЦСКА, однако московский клуб не стал подписывать с ним контракт.

Джафар начинал карьеру во Франции в академии клуба "Саннуа", где основным вектором развития является раскрытие игрового потенциала игроков. В 2016 году Джафар номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции. Также футболист находится в расширенном списке сборной Буркина-Фасо.

#АрмияГончаренко. Как Жам-аладдин победил Джафара

Дополнительная информация

http://www.fc-aktobe.kz/index.php/ru/novosti-2/1019-abdulla-dzhafar-prisoedinilsya-k-fk-aktobe

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