Не прошедший просмотр в ЦСКА Джафар присоединился к "Актобе"

Форвард Абдулла Джафар прибыл в расположение "Актобе", сообщает официальный сайт клуба из Казахстана. 18-летний футболист ранее проходил просмотр на тренировочном сборе ЦСКА, однако московский клуб не стал подписывать с ним контракт.

Джафар начинал карьеру во Франции в академии клуба "Саннуа", где основным вектором развития является раскрытие игрового потенциала игроков. В 2016 году Джафар номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции. Также футболист находится в расширенном списке сборной Буркина-Фасо.

#АрмияГончаренко. Как Жам-аладдин победил Джафара