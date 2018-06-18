"Наполи" выбирает между вратарями "ПСЖ" и СПАЛ

"Наполи" продолжает поиски нового основного вратаря команды. Как утверждает TV Luna, на данный момент неаполитанцы выбирают между Альфонсом Ареола из "ПСЖ" и Алексом Меретом из СПАЛ.

Новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти уже работал с 25-летним Ареола в "ПСЖ". Нынешний контракт француза истекает в июне 2019 года, поэтому игрок может покинуть команду за 20 - 25 миллионов евро.

21-летний Мерет планирует перейти в "Удинезе", но неаполитанцы готовы перебить предложение "зебр". Игрок за минувший сезон уже заработал прозвище "наследник Буффона".