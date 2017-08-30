"Наполи" вновь заинтересован в услугах Дениса Суареса?

Тренерский штаб "Наполи" рассчитывает подписать контракт с полузащитником "Барселоны" Денисом Суаресом, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри лично заинтересован в переходе 23-летнего испанского хавбека. Специалист считает, что переход игрока повысит шансы команды на успешное выступление в Лиге чемпионов.

Отметим, что ранее руководство "Барселоны" отказало итальянскому клубу в продаже футболиста.

Ранее появлялась информация, согласно которой Суарес рассчитывает остаться в команде, несмотря на непостоянную игровую практику. Полузащитник намерен доказать главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде свою необходимость.

Напомним, Денис Суарес перешел в "Барселону летом 2016 года. За это время он провел за каталонцев в чемпионате Испании 28 матчей, забив 1 мяч и отдав 4 голевые передачи.