"Наполи" сделал "Манчестер Сити" предложение по Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже сделали официальное предложение о трансфере украинца.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник выразил желание перейти именно в "Наполи". К 20-летнему украинцу проявляли интерес английские и немецкие клубы, однако сам футболист захотел перебраться в Италию.