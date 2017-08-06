"Наполи" сделал "Манчестер Сити" предложение по Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже сделали официальное предложение о трансфере украинца.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник выразил желание перейти именно в "Наполи". К 20-летнему украинцу проявляли интерес английские и немецкие клубы, однако сам футболист захотел перебраться в Италию.
Напомним, что хавбек перешел в английский клуб из "Уфы" в 2016 году. За англичан он не провел ни одного официального матча и отыграл прошлый сезон на правах аренды в ПСВ.