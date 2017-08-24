"Наполи" поспорит с "ПСЖ" за аргентинского вратаря

"Наполи" заинтересован в приобретении вратаря "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи, сообщает Gianluca Di Marzio. Итальянцы попробуют приобрести 25-летнего вратаря в случае, если команду покинет Пепе Рейна.

Ранее Рульи связывали с переходом в "ПСЖ", который предлагает игроку 7 миллионов евро в год. "Сосьедад" не хочет продавать своего игрока, однако отмечается, что официальных предложений по футболисту пока не поступало.

Рульи играет в Испании с 2014 года, а в прошлом сезоне провел все 38 матчей в чемпионате, пропустив 53 мяча.