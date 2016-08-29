"Наполи" подписал Марко Рога

"Наполи" на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Марко Рога. За 21-летним хавбеком загребского "Динамо" неаполитанцы следили давно. Детали сделки не разглашаются. В составе "Динамо" Рог провел 55 матчей, забив 11 мячей.