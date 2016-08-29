20:16 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Наполи" подписал Марко Рога

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"Наполи" на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Марко Рога. За 21-летним хавбеком загребского "Динамо" неаполитанцы следили давно. Детали сделки не разглашаются. В составе "Динамо" Рог провел 55 матчей, забив 11 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Жена(девушка) у него красивая, наверное. "Мои рога - моё богатство".

20:20

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