"Наполи" отказался продавать Инсинье в "Барселону" за 100 миллионов евро

Руководство "Наполи" отклонило предложение "Барселоны" по трансферу нападающего Лоренцо Инсинье, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, испанский клуб предлагал неаполитанцам 100 миллионов евро за 26-летнего игрока.

Ранее президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард перейдет в стан каталонцев только через его труп.

Кроме того, "Наполи" не стал продавать защитника Калиду Кулибали в "Манчестер Сити" за 65 миллионов евро.

Напомним, Инсинье выступает за "Наполи" с 2011 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 217 матчей, забив 50 мячей. Кулибали защищает цвета итальянской команды с 2014 года. На его счету 3 мяча в 119 играх.