"Наполи" отказался от приобретения Витселя

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что его клуб отказался от обмена с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут продать своего полузащитника Марека Хамшика и взамен получить одного из игроков этого клуба.

- Я хотел 35 миллионов евро, а мне предложили 15. И игрока, который выступает в Китае. Если вы спросите меня о тех, кто выступает в Китае, то я скажу вам, что они забывают, как играть в Италии и Европе, - приводит слова Де Лаурентиса Gazzamercato.

Издание сообщает, что этим игроком является хавбек Аксель Витсель, который в настоящее время выступает на чемпионате мира в России.

В минувшем сезоне Витсель провел 9 игр за сборную, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.