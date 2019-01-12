"Наполи" не хочет отпускать Хюсая в "Челси"

Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая заявил, что неаполитанцы не хотят отпускать игрока из клуба. Ранее появилсь информация, что "Челси" хочет подписать игрока сборной Албании.

– У меня была встреча с Анчелотти и спортивным директором "Наполи" на этой неделе. Она длилась четыре часа, – цитирует Rai Sport Марио Джуффреди. – Мы прояснили ситуацию с игроком и отсутствием игрового времени. Анчелотти назвал причины и подтвердил свою веру в игрока. Конечно, январское трансферное окно всегда полно слухов. Например, ходили разговоры о "Челси". Если в январе ничего не случится, то обсудим продление контракта с "Наполи".