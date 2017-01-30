"Наполи" и "Саутгемптон" договорились о трансфере Габбьядини

"Наполи" готов продать форварда Маноло Габбьядини в "Саутгемптон", сообщает Football Italia. Стороны договорились о трансфере футболиста за 20 миллионов евро – за сам переход английский клуб заплатит 17 миллионов и еще 3 выплатит в качестве бонусов.

Ожидается, что 25-летний футболист во вторник отправится в Англию на медицинский осмотр. Итальянец в текущем сезоне провел 13 матчей в серии А и забил три мяча. Всего за "Наполи" он провел 79 встреч, отметился 25 мячами и 5 передачами. Ранее он играл за "Аталанту", "Болонью" и "Сампдорию".