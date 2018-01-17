"Наполи" арендует Деулофеу у "Барселоны" с опцией выкупа в 17 миллионов евро

"Наполи" близок к аренде полузащитника "Барселоны" Жерара Деулофеу, сообщает Mediaset Premium. Испанцы отдадут 23-летнего игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа за 17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам футболист хочет играть за "Интер".

Напомним, что Деулофеу является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2013/14 он играл на правах аренды за "Эвертон", в сезоне-2014/15 – за "Севилью", после чего английский клуб выкупил футболиста. Вторую половину сезона хавбек провел в аренде в составе принципиального соперника "Интера" – "Милане". Летом прошлого года "Барселона" вернула Деулофеу, заплатив за него "ирискам" 12 миллионов евро. В этом сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.