Нападающий "Атлетико" Борре подпишет контракт с "Ривер Плейт"

"Ривер Плейт" в скором времени приобретет нападающего "Атлетико" Рафаэля Борре. Как сообщает Твиттер аргентинского клуба, 21-летний футболист проходит в данный момент медицинское обследование.

В прошлом сезоне Борре защищал цвета "Вильярреала" на правах аренды. За команду он провел 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал один результативный пас.