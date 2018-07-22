"Нанси" может подать жалобу в ФИФА на "Севилью" из-за трансфера Лангле в "Барселону"

"Нанси" может пожаловаться в ФИФА на "Севилью" из-за финансовых обстоятельств трансфера защитника Клемана Лангле в "Барселону", утверждает L’Est Republican. Французы должны были получить 10 процентов дохода от продажи игрока в каталонский клуб, согласно договору, однако выплаты так и не последовало.

Представители "Севильи" утверждают, что ничего не должны французскому клубу, поскольку контракт Лангле был выкуплен "Барселоной" в одностороннем порядке. Однако "Нанси" намерен получить 3,5 миллиона евро и готов обратиться в ФИФА для решения этого вопроса.

Лангле выступал в составе "Нанси" с 2013 по 2016 год. Затем он перешел в "Севилью", за которую играл до 2018 года. Этим летом француз перешел в "Барселону" за 35,9 миллионов евро.