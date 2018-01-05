Наингголан может сменить "Рому" на Китай

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может покинуть римский клуб этой зимой. По информации Gazzetta dello Sport, "Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в приобретении 29-летнего бельгийца. Ранее "Рома" оштрафовала игрока на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки и отстранила от участия в матче против "Аталанты".

Китайский клуб готов заплатить за Наингголана 40 миллионов евро. В текущем сезоне бельгийский хавбек сыграл в 21 матче, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки