Наингголан может перейти в "Гуанчжоу Эвергранд" за 50 миллионов евро

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в скором времени может стать игроком "Гуанчжоу Эвергранд". Как сообщает Football Italia, бельгец перейдет в клуб из Китая на правах аренды с обязательным правом выкупа. Сумма сделки составит 50 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо провел беседу с наставником китайского клуба Фабио Каннаваро. Итальянец рассматривает Наингголана в качесте замены Паулинью, который летом прошлого года перешел в "Барселону".

В текущем сезоне Наингголан провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.