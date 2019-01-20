"Надеюсь в сборной теперь не увижу". Адская реакция фанатов на слухи о переходе Ракицкого в "Зенит"

Болельщики комментируют слухи о переходе защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит". Некоторые из них просят футболиста остаться в "Шахтере".

Источник: Ракицкий согласовал контракт с "Зенитом"

В комментариях к одной из фотографий в аккаунте развернулась дискуссия по поводу возможного перехода.

zerokoor_official: "Пожалуйста, останься в "Шахтере".

annihilator of lives: "Ярик, не смей переходить".

"mishablaze: "Ярик, не уходиии".

a.s._44: "Не вздумай".

valdissimo: "Уходи и забудь о сборной, нет тебя как футболиста больше!"

shayakhmet0v: "Надеюсь в сборной теперь хоть не увижу"

sanya.taran_16: "Ярослав, не покидайте "Шахтер"! Мы, фанаты "Шахтера" верим в вас, любим вас! Пожалуйста, останьтесь в "Шахтере"! Вас все болельщики "Шахтера" любят и уважают за ваше мастерство и самоотдачу!

taras.l.10: "Едь в свой "Зенит", продался".

Ранее появилась информация, что игрок согласовал контракт с "Зенитом" на 3,5 года, по которому его зарплата будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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