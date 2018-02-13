Набиуллин - в "Зенит", Могилевец - в "Рубин"?

По информации "СЭ", "Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер защитника Эльмира Набиуллина.
Ранее "СЭ" сообщил о согласовании кандидатуры полузащитника Магомеда Оздоева. При этом велика вероятность перехода в "Рубин" полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.
Напомним, что Набиуллина неоднократно, в том числе и в это трансферное окно пытался подписать "Спартак". При этом в понедельник и Набиуллин, и Оздоев отправились с "Рубином" на сбор в Марбелью. (Сергей ЕГОРОВ)
shpasic
агенты Набиуллина или Рубин набивают цену перед Спартаком.
23:02
kvadrocopter
Еще два бердыевца решили загубить карьеру, ничему их не учат предыдущие переходы из Рубина в Зенит.
22:36
Вопреки
Достали уже с этой Санта-Барбарой... Хотят - пусть валят, не велика потеря... Не желающим играть и бодаться за "Рубин" и Казань, делать в команде НЕЧЕГО и тем более, держать их НЕЛЬЗЯ. Приход Нобоа сполна компенсирует бегство этих дружбанов за баблом и столичной жизнью... Аргументы типа "за трофеями" в "великий" Зенит, в Питере, уже как три года, не актуальны.
22:31
anhora
Ну если это правда, то с Набиуллиным всё ясно. Такой же "игрочёк" оказался как новосельцев, юсупов и прочие соловьёвы. Ну и хрен с ним, вычёркиваем. Пусть живёт себе счастливо и богато.
22:19
Семь ветров
Надо бы Спартаку на Погребняка и Аршавина взор обратить, заполнять Зенит так по полной.))
22:18
Pleafant
Такое впечатление,что СЭ даже себя не читает,в частности вчерашнее интервью Манчини,где он однозначно сказал,что вопросы с переходами давно закрыт и Зенит будет играть теми,кто есть.
22:04
jeltaagazetenka
игрочишка
22:02
asc0002
Набиуллин нужен, но летом, Оздоев вообще не нужен
22:00
ЗЮК~
Бульварная газетёнка выдаёт слова Нобеля за "свою информацию".
21:54
зфсхзвзб
скамейка опустела.надо же кем-то её пополнить
21:47
Вопреки
Я валяюсь от этих писучих, передирающих друг у друга сплетни... А ничего, что Могилевец в "Ростове" совсем не в аренде, а на полноценном контракте и Зенит к нему более никакого отношения не имеет ??? Тем более, что Бердыев заявлял о невозможности покупки игроков - только аренда... Это к тому, что "Ростов" вряд ли сделает арендный подарок своему конкуренту по таблице РФПЛ
21:45