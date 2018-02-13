Набиуллин - в "Зенит", Могилевец - в "Рубин"?

По информации "СЭ", "Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер защитника Эльмира Набиуллина.

Ранее "СЭ" сообщил о согласовании кандидатуры полузащитника Магомеда Оздоева. При этом велика вероятность перехода в "Рубин" полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.

Напомним, что Набиуллина неоднократно, в том числе и в это трансферное окно пытался подписать "Спартак". При этом в понедельник и Набиуллин, и Оздоев отправились с "Рубином" на сбор в Марбелью. (Сергей ЕГОРОВ)

Набиуллин и "Зенит". Что это значит?