21:21 | Футбол — Трансферы

Набиуллин - в "Зенит", Могилевец - в "Рубин"?

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По информации "СЭ", "Зенит" и "Рубин" практически согласовали трансфер защитника Эльмира Набиуллина.

Ранее "СЭ" сообщил о согласовании кандидатуры полузащитника Магомеда Оздоева. При этом велика вероятность перехода в "Рубин" полузащитника "Ростова" Павла Могилевца.

Напомним, что Набиуллина неоднократно, в том числе и в это трансферное окно пытался подписать "Спартак". При этом в понедельник и Набиуллин, и Оздоев отправились с "Рубином" на сбор в Марбелью. (Сергей ЕГОРОВ)

Набиуллин и "Зенит". Что это значит?

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (11)
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shpasic

агенты Набиуллина или Рубин набивают цену перед Спартаком.

23:02

kvadrocopter

Еще два бердыевца решили загубить карьеру, ничему их не учат предыдущие переходы из Рубина в Зенит.

22:36

Вопреки

Достали уже с этой Санта-Барбарой... Хотят - пусть валят, не велика потеря... Не желающим играть и бодаться за "Рубин" и Казань, делать в команде НЕЧЕГО и тем более, держать их НЕЛЬЗЯ. Приход Нобоа сполна компенсирует бегство этих дружбанов за баблом и столичной жизнью... Аргументы типа "за трофеями" в "великий" Зенит, в Питере, уже как три года, не актуальны.

22:31

anhora

Ну если это правда, то с Набиуллиным всё ясно. Такой же "игрочёк" оказался как новосельцев, юсупов и прочие соловьёвы. Ну и хрен с ним, вычёркиваем. Пусть живёт себе счастливо и богато.

22:19

Семь ветров

Надо бы Спартаку на Погребняка и Аршавина взор обратить, заполнять Зенит так по полной.))

22:18

Pleafant

Такое впечатление,что СЭ даже себя не читает,в частности вчерашнее интервью Манчини,где он однозначно сказал,что вопросы с переходами давно закрыт и Зенит будет играть теми,кто есть.

22:04

jeltaagazetenka

игрочишка

22:02

asc0002

Набиуллин нужен, но летом, Оздоев вообще не нужен

22:00

ЗЮК~

Бульварная газетёнка выдаёт слова Нобеля за "свою информацию".

21:54

зфсхзвзб

скамейка опустела.надо же кем-то её пополнить

21:47

Вопреки

Я валяюсь от этих писучих, передирающих друг у друга сплетни... А ничего, что Могилевец в "Ростове" совсем не в аренде, а на полноценном контракте и Зенит к нему более никакого отношения не имеет ??? Тем более, что Бердыев заявлял о невозможности покупки игроков - только аренда... Это к тому, что "Ростов" вряд ли сделает арендный подарок своему конкуренту по таблице РФПЛ

21:45

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