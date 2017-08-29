Наби Кейта: "Рад, что буду выступать за "Ливерпуль"

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта рассказал о том, что он с радостью станет частью "Ливерпуля". Сегодня "красные" объявили о том, что 22-летний гвинеец станет игроком клуба в следующем сезоне.

- Я очень рад, что достигнуто соглашение, которое позволит мне присоединиться к "Ливерпулю" следующим летом, - цитирует пресс-служба клуба Кейта. - Я стану частью проекта, который сильно меня заинтересовал.

Я буду выступать за "Лейпциг". Я отдавал всего себя во время выступления за этот клуб. Так и будет до самого конца моей карьеры там. Теперь я определился со своим будущим. Я могу сосредоточиться на том, чтобы помочь "Лейпцигу" добиться успехов в этом сезоне. Тем не менее я буду с большим интересом следить за "Ливерпулем".