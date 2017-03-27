На сохранение Азара в "Челси" Абрамович готов выделить 200 миллионов евро?

Предстоящим летом "Реал" всерьез намеревается заполучить в свои ряды полузащитника "Челси" Эдена Азара. Футболист и сам готов рассмотреть вариант со сменой клуба, поскольку хочет быть регулярным участником Лиги чемпионов и претендовать на победу в турнире.

Согласно изданию Marca, расставание с бельгийцем не входит в планы лондонцев. Владелец клуба Роман Абрамович ради сохранения Азара готов выделить на летние трансферы 200 миллионов евро, чтобы доказать бельгийцу всю серьезность намерений команды на следующий сезон.