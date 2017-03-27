14:06 | ФУТБОЛ — Трансферы

На сохранение Азара в "Челси" Абрамович готов выделить 200 миллионов евро?

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Предстоящим летом "Реал" всерьез намеревается заполучить в свои ряды полузащитника "Челси" Эдена Азара. Футболист и сам готов рассмотреть вариант со сменой клуба, поскольку хочет быть регулярным участником Лиги чемпионов и претендовать на победу в турнире.

Согласно изданию Marca, расставание с бельгийцем не входит в планы лондонцев. Владелец клуба Роман Абрамович ради сохранения Азара готов выделить на летние трансферы 200 миллионов евро, чтобы доказать бельгийцу всю серьезность намерений команды на следующий сезон.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Эден и впрямь для нынешнего "Челси" одна из ключевых фигур на поле, и расставаться с ним НЕ МУДРО, т.к. реальной замены ему НЕТ! Эден умеет и отлично конструировать атаки, и завершать их. Сохранив старшего Азара в составе как и других ключевых игроков, "Челси" имеет хорошие шансы очень достойно выступит в ЛЧ, не говоря об английском чемпионате, где нет "реалов-баварий-барселон-ювентусов".

15:01

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