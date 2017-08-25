На следующей неделе "Спартак" объявит о трансфере Фелипе?

Уже на следующей неделе "Спартак" может объявить о приобретении полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе, сообщает Radio Jornal. Отмечается, что российский клуб заплатит за 20-летнего футболиста порядка 3,5 миллионов евро.
Этот трансфер станет самым крупным в истории бразильской команды. "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу.
Сам Фелипе провел в этом сезоне 17 игр в чемпионате, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Всего за команду на его счету 58 матчей, два гола и пять передач.
Бомжмясконь Паровозов
Да что за журналюги то....«Этот трансфер станет самым крупным в истории команды». Т.е. дороже чем 3,5 лямов спартак никого не покупал???? Лучше бы написали что это за команда и из какой страны.
21:21
onlywhitespartak
А на следующей напишут что сделка сорвалась
21:21
OuksNeizbezhen
Дурачки, это либо Киркоров. либо Масса. Инфа 100%.
21:20
alexniko77
"Гарик "внук Наташи" Попов Кто-нить слышал про парня?" По-моему эвертон фелипе, "Спорт Ресифи" и маринеу барроса - персонажи из фифа electronic arts )))
21:19
Спартач и че?
почему на следующей уже завтра объявят о том что такого игрока не существует в природе и он много просит)))
21:18
эдпитер
нашли что ли дурачка? Все более-менее приличные игроки шарахаются от Спартака как черт от ладана
21:15
Гарик "внук Наташи" Попов
Кто-нить слышал про парня?
21:12
zvovs
На следующей неделе СЭ объявит о отказе Фелипе?))
21:12