На следующей неделе "Спартак" объявит о трансфере Фелипе?

Уже на следующей неделе "Спартак" может объявить о приобретении полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе, сообщает Radio Jornal. Отмечается, что российский клуб заплатит за 20-летнего футболиста порядка 3,5 миллионов евро.

Этот трансфер станет самым крупным в истории бразильской команды. "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу.

Сам Фелипе провел в этом сезоне 17 игр в чемпионате, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Всего за команду на его счету 58 матчей, два гола и пять передач.