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21:08 | Футбол — Трансферы

На следующей неделе "Спартак" объявит о трансфере Фелипе?

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Уже на следующей неделе "Спартак" может объявить о приобретении полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе, сообщает Radio Jornal. Отмечается, что российский клуб заплатит за 20-летнего футболиста порядка 3,5 миллионов евро.

Этот трансфер станет самым крупным в истории бразильской команды. "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу.

Сам Фелипе провел в этом сезоне 17 игр в чемпионате, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Всего за команду на его счету 58 матчей, два гола и пять передач.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бомжмясконь Паровозов

Да что за журналюги то....«Этот трансфер станет самым крупным в истории команды». Т.е. дороже чем 3,5 лямов спартак никого не покупал???? Лучше бы написали что это за команда и из какой страны.

21:21

onlywhitespartak

А на следующей напишут что сделка сорвалась

21:21

OuksNeizbezhen

Дурачки, это либо Киркоров. либо Масса. Инфа 100%.

21:20

alexniko77

"Гарик "внук Наташи" Попов Кто-нить слышал про парня?" По-моему эвертон фелипе, "Спорт Ресифи" и маринеу барроса - персонажи из фифа electronic arts )))

21:19

Спартач и че?

почему на следующей уже завтра объявят о том что такого игрока не существует в природе и он много просит)))

21:18

эдпитер

нашли что ли дурачка? Все более-менее приличные игроки шарахаются от Спартака как черт от ладана

21:15

Гарик "внук Наташи" Попов

Кто-нить слышал про парня?

21:12

zvovs

На следующей неделе СЭ объявит о отказе Фелипе?))

21:12