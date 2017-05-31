На следующей неделе Рикардо Родригес пройдет медобследование в "Милане"

На следующей неделе защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование в "Милане", сообщает Sky Sport. Итальянский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро плюс различные бонусы на 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Милан" согласовал трансфер швейцарца еще несколько недель назад, но переход был отложен из-за игры "Вольфсбурга" в стыковых матчах. "Волки" обыграли "Айнтрахт" в двух матчах (1:0, 1:0) и сохранили прописку в бундеслиге. Швейцарский футболист в этом сезоне сыграл в 27 матчах за клуб, забил два мяча и отдал три голевые передачи.