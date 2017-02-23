На полузащитника "Монако" Мбаппе претендуют "Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити"

На полузащитника "Монако" Кильана Мбаппе претендуют такие клубы, как "Барселона", "Манчестер Сити", "Реал", дортмундская "Боруссия" и "Арсенал", сообщает Independent. Стоит отметить, что "Манчестер Сити" пытался приобрести Мбаппе минувшим летом, предложив за игрока 40 миллионов фунтов, однако сам футболист предпочел остаться в "Монако". Сообщается, что сейчас французский клуб будет требовать за 18-летнего полузащитника сумму большую, чем это было летом.