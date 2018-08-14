Н`Зонзи перешел в "Рому"

"Рома" на официальном сайте объявила о подписании контракта с чемпионом мира-2018, полузащитником "Севильи" Стивеном Н`Зонзи. Соглашение между итальянским клубом и 29-летним хавбеком рассчитано до лета 2022 года.

За переход игрока "джалоросси" заплатили андалусийцам 26,65 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро испанский клуб может получить в виде бонусов. В новом клубе Н`Зонзи будет играть под 42-м номером.

Напомним, за три сезона в составе "Севильи" француз провел 136 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей. За это время он стал обладателем кубка Лиги Европы, а также был включен в символическую сборную турнира в сезоне-2015/16.