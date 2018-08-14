Н`Зонзи перешел в "Рому"

"Рома" на официальном сайте объявила о подписании контракта с чемпионом мира-2018, полузащитником "Севильи" Стивеном Н`Зонзи. Соглашение между итальянским клубом и 29-летним хавбеком рассчитано до лета 2022 года.
За переход игрока "джалоросси" заплатили андалусийцам 26,65 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро испанский клуб может получить в виде бонусов. В новом клубе Н`Зонзи будет играть под 42-м номером.
Напомним, за три сезона в составе "Севильи" француз провел 136 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей. За это время он стал обладателем кубка Лиги Европы, а также был включен в символическую сборную турнира в сезоне-2015/16.
It's official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! 💪 #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z– AS Roma English (@ASRomaEN) 14 августа 2018 г.