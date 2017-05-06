"МЮ" снова попробует купить Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может летом перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. "МЮ" пытался приобрести валлийца еще в 2013 году, когда он принадлежал "Тоттенхэму". В результате Бэйл принял решение присоединиться к мадридскому клубу. Трансфер в 100 миллионов евро стал самым дорогим на тот момент, а прошлым летом рекорд перебил "МЮ", купивший у "Ювентуса" Поля Погба.

В текущем сезоне Бэйл провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 2 передачи в ла лиге.