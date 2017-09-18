"МЮ" по-прежнему интересуется Наингголаном

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан, несмотря на закрытие трансферного окна, находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia. По информации источника, на прошлой неделе скауты английского клуба посетили одну из игр римлян для просмотра бельгийского хавбека - в Лиге чемпионов они сыграли вничью с "Атлетико" (0:0), а в чемпионате страны разгромили "Верону" (3:0), причем Наингголан стал автором победного гола.

Отмечается, что манкунианцы рассматривают 29-летнего игрока в качестве замены Майклу Кэррику, которому в июле исполнилось 36 лет.

Напомним, летом "МЮ" пытался договориться с "Ромой" о выкупе прав на полузащитника за 45 миллионов евро, но не смог договориться с руководством итальянского клуба. После того, как переход сорвался, Наингголан продлил контракт с "Ромой" до конца сезона-2020/21.