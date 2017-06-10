"МЮ" опасается мести "Реала" за де Хеа в вопросе Мораты

Руководство "Манчестер Юнайтед" всерьез настроено на приобретение нападающего "Реала" Альваро Мораты. Ранее сообщалось, что англичане и футболист уже согласовали все условия сделки, и сейчас ведутся переговоры между "красными дьяволами" и мадридцами. За испанца манкунианцы выплатит 72 миллиона евро.

Тем не менее, согласно The Telegraph, в "МЮ" опасаются, что "Реал" постарается сорвать сделку, которая уже близка к завершению. В английском клубе полагают, что таким образом испанцы захотят отомстить за сорвавшийся трансфер вратаря Давида де Хеа летом 2015 года.

Напомним, что трансфер голкипера из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" сорвался летом 2015 года из-за несвоевременной подачи документов. После закрытия трансферного окна клубы подтвердили факт переговоров, но обвинили друг друга в непрофессиональном отношении к делу.