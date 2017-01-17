"МЮ" может приобрести Облака в случае ухода де Хеа в "Реал"?

Вратарь "Атлетико" Ян Облак входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед", сообщает AS. Согласно источнику, англичане следят за выступлениями словенца, поскольку именно он должен стать сменщиком Давида де Хеа в случае перехода испанца в "Реал".

При этом главной задачей для руководства манкунианцев является сохранение де Хеа в своих рядах. Руководство "красных дьяволов" уже сделало голкиперу предложение о продлении контракта. По новому соглашению 26-летний страж ворот будет получать более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.