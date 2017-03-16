15:20 | ФУТБОЛ — Трансферы

"МЮ" интересуется хавбеками "Монако", забившими "Ман Сити"

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к двум молодым полузащитникам "Монако" - Темуе Бакайоко и Кильяну Мбаппе, утверждает ESPN. Первый в текущем сезоне отметился 2 голами в 25 матчах чемпионата Франции, второй является вторым бомбардиром команды с 10 мячами в 21 встрече. Оба футболисты сыграли важную роль в победе над "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения со счетом 3:5 в первом поединке в ответном "Монако" победил 3:1. Мбаппе забил по мячу в обоих матчах, Бакайоко забил гол в домашнем поединке, который и стал решающим.

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