"МЮ" готов продать Шнейдерлена за 14 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" может отпустить полузащитника Моргана Шнейдерлена в январе, сообщает Mirror. За это любому клубу, который захочет приобрести игрока, придется выложить 14 миллионов евро. В последнее время интерес к французу проявляет "Милан".

Шнейдерлен перешел в "МЮ" из "Саутгемптона" в июле 2015 года. За игрока "красные дьяволы" отдали тогда 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 39 матчей в составе команды, но после прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью потерял место в основном составе.