20:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

"МЮ" готов продать Шнейдерлена за 14 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" может отпустить полузащитника Моргана Шнейдерлена в январе, сообщает Mirror. За это любому клубу, который захочет приобрести игрока, придется выложить 14 миллионов евро. В последнее время интерес к французу проявляет "Милан"

Шнейдерлен перешел в "МЮ" из "Саутгемптона" в июле 2015 года. За игрока "красные дьяволы" отдали тогда 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 39 матчей в составе команды, но после прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью потерял место в основном составе.

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