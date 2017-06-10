"МЮ" договорился с "Бенфикой" о переходе Линделефа

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил, что достиг договоренности с "Бенфикой" о трансфере защитника Виктора Линделефа. Сообщается, что теперь 22-летнему шведу предстоит пройти медосмотр, получить разрешение на работу и согласовать условия личного контракта, после чего английский клуб объявит о завершении сделки.

По данным португальских и английских СМИ, "МЮ" заплатит "Бенфике" 35 миллионов евро без учета различных бонусов. Линделеф выступает за "Бенфику" с 2015 года, на его счету 11 игр за сборную Швеции.